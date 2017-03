2 mois de plus à la chaleur pour les «snowbirds»

(Cogeco Nouvelles) - Un projet de loi déposé en janvier aux États-Unis pourrait permettre aux «snowbirds» de demeurer en Floride plus longtemps.

Le projet de loi bipartite vise à permettre aux Canadiens de 55 ans et plus qui sont propriétaires ou qui louent une résidence aux États-Unis de demeurer deux mois de plus en sol américain.

Le National Post explique que la loi actuelle permet à un «snowbird» de passer six mois consécutifs en sol américain, mais lui interdit ensuite l'entrée aux États-Unis pour les six mois suivants.

Au moins 500 000 Canadiens possèdent une propriété en Floride et 700 000 y passent plus de 31 jours par année.

