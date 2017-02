Affaire Flynn: Trump accuse les médias et les responsables du renseignement

Michael Flynn/Photo: The Associated Press

Michael Flynn/Photo: The Associated Press

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump a accusé mercredi les responsables du renseignement et les médias d'avoir réservé un traitement «très, très injuste» au général Michael Flynn, qui a démissionné de son poste de conseiller à la sécurité nationale plus tôt cette semaine en raison de ses communications alléguées avec Moscou avant son entrée en poste.

Les présumées prises de contact entre des responsables de la campagne électorale de M. Trump et des responsables russes ont été révélées à travers des informations «coulées illégalement», a plaidé le président.

Ces propos surviennent dans la foulée d'un nouvel épisode de la controverse entourant les relations de M. Trump avec la Russie.

M. Flynn a été contraint de démissionner, lundi soir, alors que circulaient des informations selon lesquelles il n'aurait pas dit toute la vérité concernant ses contacts avec la Russie.

Dans son premier commentaire public sur cette affaire depuis que M. Flynn a remis sa démission, le président Trump a souligné mercredi qu'il était «vraiment triste que (M. Flynn) ait été traité aussi mal». Il a fait cette remarque à l'occasion d'un point de presse avec le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, à Washington.

Le quotidien The New York Times rapportait, tard mardi soir, que les agences américaines de renseignement avaient intercepté des appels téléphoniques survenus entre les responsables des services de renseignement russes et des membres de l'équipe de la campagne électorale de Donald Trump.