Attaque à la hache en Allemagne: 7 blessés

BERLIN - Un homme a été arrêté après avoir blessé sept personnes avec une hache dans la principale gare de train à Duesseldorf, en Allemagne, dans ce qui semble être une attaque «à l'aveugle», a indiqué la police, jeudi.

Les agents ont été alertés peu avant 21h (heure locale), entraînant une vaste opération policière.



Le présumé assaillant a été arrêté après avoir sauté d'une passerelle près de la gare, a indiqué la police. L'homme de 36 ans, décrit comme étant originaire de l'«ex-Yougoslavie» et résidant dans la ville de Wuppertal, à proximité, a souffert de blessures graves et était soigné à l'hôpital.



La police a indiqué que le suspect semblait avoir des «problèmes psychologiques».



Une hache a été retrouvée, et les policiers fouillaient le secteur de la gare - fermée pour le temps de l'enquête - et des environs. La police a affirmé croire que l'homme avait agi seul.



Les autorités allemandes ont augmenté la sécurité à la suite d'une série d'attaques dans des endroits publics au cours de la dernière année.



Dans une attaque en juillet dernier, un demandeur d'asile afghan de 17 ans voyageant à bord d'un train près de Wuerzburg avait blessé cinq personnes avec une hache et un couteau avant d'être tué par balle par la police. L'attaque avait été plus tard revendiquée par Daech (le groupe armé État islamique).