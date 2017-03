Attentat terroriste: un homme abattu devant Westminster (vidéos)

(Cogeco Nouvelles) - Le parlement britannique a été cadenassé, mercredi, après qu'un homme qui venait de poignarder un policier eut été abattu, selon des dirigeants.

La police de Londres rapporte également avoir été appelée sur les lieux d'un incident au pont voisin de Westminster. Une femme est décédée et on dénombre plusieurs blessés graves.

La séquence exacte des événements. Sur le pont, des témoins affirment qu'un véhicule a heurté plusieurs personnes, et des photos montrent une voiture fonçant dans les barrières de sécurité.

A view of the scene outside UK Parliament following a major security incident in London https://t.co/3wwdfm2jEp pic.twitter.com/j8dkX457yY