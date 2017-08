Attentats de Barcelone: le dernier suspect est mort

(98,5 FM) - Les autorités catalanes ont confirmé lundi avoir tué Younès Abouyaaqoub, 22 ans, présumé chauffeur de la camionnette qui a foncé dans la foule à Barcelone la semaine dernière.

Younès Abouyaaqoub, un Marocain de 22 ans, faisait l'objet d'un mandat d'arrestation à travers l'Europe.

La police régionale a confirmé lundi la mort du suspect, qui portait ce qui semblait être une veste explosive quand il a été interpellé.

L'opération policière s'est déroulée dans la ville de Subirats, à 45 kilomètres à l'ouest de Barcelone, où les policiers s'étaient rendus en raison de la présence d'un «individu suspect».

Abouyaaqoub était au volant de la camionnette qui a foncé sur la foule à Barcelone jeudi dernier, faisant 13 morts et plus de 120 blessés.



Quelques heures plus tard, une autre attaque perpétrée par la même cellule a fait un mort et plusieurs blessés dans la ville balnéaire de Cambrils.

Le bilan des attaques deux deux villes a grimpé lundi à 15 morts.

(Avec Associated Press)