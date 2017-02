Barrage en Californie: l'ordre d'évacuation est levé, mais le risque demeure

OROVILLE, Californie - Les autorités ont levé l'ordre d'évacuation pour les quelque 200 000 Californiens vivant près du plus haut barrage des États-Unis, alors qu'un déversoir endommagé menaçait de s'effondrer et de causer des inondations catastrophiques.

Le shérif du comté de Butte, Kory Honea, a affirmé mardi que les résidants devaient rester «vigilants» au cas où la situation changerait. Il a indiqué que le niveau de l'eau du lac derrière le barrage d'Oroville était suffisamment bas pour traverser la nouvelle tempête attendue jeudi.

Le service météorologique national de Sacramento a indiqué que la pluie commencerait tard mercredi et se poursuivrait jusqu'à jeudi matin, avec des accumulations de 50 à 100 millimètres dans les collines et les montagnes.

Le plus fort de la tempête, vendredi, semble toutefois se diriger vers le sud de la Californie, avec des précipitations plus légères dans le nord.

Selon les projections, les précipitations de pluie diminueront samedi, reprendront en vigueur dimanche, et seront suivies par une tempête plus humide et plus intense dans la nuit de lundi à mardi.

Un inspecteur a affirmé que les autorités pourraient ne jamais connaître les causes exactes des éruptions de terre et de béton sous le barrage du lac d'Oroville.

Des équipes travaillaient sans relâche mardi pour combler un trou dans le déversoir d'urgence pour le trop-plein du barrage.

Les problèmes à Oroville ont commencé il y a une semaine, lorsque des travailleurs ont remarqué que les pluies torrentielles et la fonte de la neige avaient percé un trou dans le principal déversoir du barrage.