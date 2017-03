Bilan de la tempête de neige: cinq morts et d'importants ratés

(98,5 FM) - Après 24 heures d'intenses précipitations de neige, le Québec se relève peu à peu de ses émotions.

Une bonne tempête, mais pas la pire

La neige n'a épargné personne dans le sud de la province, le long de la Vallée du Saint-Laurent, en Estrie et dans tout l'Est du Québec.

Selon Environnement Canada, les quantités de neige reçues se situaient autour de 40 à 45 centimètres dans les secteurs de Montréal et Québec, mais les résidants de certains secteurs de la Montérégie, de l'Estrie, du Centre-du-Québec et de Chaudière-Appalaches avaient été enterrés sous 60 à 65 centimètres de neige et même jusqu'à 75 centimètres dans certaines localités.

«Ce n'est pas la plus forte accumulation (à Montréal) du mois de mars. On a déjà eu du 47 cm le 4 mars en 1971. C'était la p'tite soeur de la tempête du siècle de 1971», a rappelé Réjean Ouimet, de Météomédia.

Des accidents et des décès

Les précipitations de neige ont malheureusement occasionné des décès.

Deux hommes ont été retrouvés sans vie dans leur véhicule qui était enlisé dans la neige, mercredi matin, dans Chaudière-Appalaches.

Un piéton de 58 ans a été frappé mortellement par une déneigeuse mercredi matin à St-Anselme.

Un conducteur ou une conductrice de poids lourds est décédé à la suite du carambolage survenu mardi soir sur l'autoroute 20 à St-Zotique. Et un autre conducteur s'est tué dans un accident de la route sur l'autoroute 55 à Saint-Wenceslas, mardi vers 15h.

L'état des routes

En fin d'après-midi mercredi, l'autoroute 20 en direction Ouest demeurait fermée dans le secteur de Saint-Zotique et de Rivière-Beaudet, près de la frontière ontarienne, en raison d'un carambolage survenu la veille dans lequel était impliqué un poids lourd transportant un produit chimique dangereux dont la récupération s'avérait complexe.

Par ailleurs, les routes 20 et 132 demeuraient fermées depuis Lévis vers l'Est, sur toute sa longueur dans le cas de la 20 et jusqu'à Matane pour la 132. Au-delà de Matane, les véhicules lourds n'étaient pas autorisés à circuler. La route 73 vers la Beauce avait toutefois été rouverte après avoir été fermée une bonne partie de la journée, tout comme la 175 vers Saguenay.

De l'autre côté du fleuve, la route 138 était fermée de la Côte-de-Beaupré jusqu'à Forestville et très peu recommandable par la suite.

Les routes de l'Estrie, de la Montérégie, du Centre-du-Québec et de la Mauricie, notamment, demeuraient toutes enneigées, partiellement glacées avec des visibilités réduites et parfois nulles.

Pannes électriques

Plus de 40 000 citoyens ont été affectés par une panne d'électricité, déclenchée vers 23h mardi soir, qui affectait toujours quelque 33 000 abonnés en fin d'après-midi mercredi. La panne, qui était localisée au poste Frontenac, n'était toutefois pas reliée aux conditions climatiques, selon un porte-parole d'Hydro-Québec, Marc-Antoine Pouliot.

«On ne croit pas que ce soit la météo qui est en cause parce que le poste Frontenac est un poste souterrain. Ce sont des bris d'équipement, qui ont affecté les transformateurs du poste», a-t-il expliqué.

Les abonnés étaient principalement situés dans les secteurs de Charlesbourg, Limoilou et Lebourgneuf et Hydro-Québec s'attendait d'avoir rétabli la situation pour 19h.

Réseau routier montréalais

De nombreux automobilistes ont été coincés dans leur voiture pendant 12 à 15 heures sur l'autoroute 13, ensevelie sous la neige.

«Ils ont passé une nuit blanche dans leur voiture, sans eau, sans nourriture. Certains étaient accompagnés de leurs jeunes enfants, ce qui est une situation plutôt pénible», a raconté Philippe Bonneville.

Ils ont finalement été rescapés par les pompiers de la caserne de Lachine, soit en fin de nuit ou tôt mercredi matin et leur véhicule a été remorqué.

Ils ont toutefois eu une surprise en récupérant leur voiture puisqu'ils ont reçu une facture de 218$ pour le remorquage. Toutefois en fin d'après-midi, le ministre des Transports, Laurent Lessard, a affirmé que ces automobilistes seront remboursés.

L'autoroute 13 a été rouverte vers midi trente mercredi après que tous les véhicules pris dans la neige ont été remorqués. La circulation est fluide, et ce, parce qu'une majorité de travailleurs sont demeurés chez eux vu que les institutions scolaires étaient fermées.

Gestion de crise déficiente

Bien que les météorologues en parlaient depuis des jours, la tempête qui s'est déversée sur le Québec semble avoir pris de cours les autorités des ministères de la Sécurité publique et des Transports.

«Il semble y avoir eu un très grave problème de communication. Oui, c'était pendant la nuit, oui, ce n'était pas des conditions faciles. Mais il y a quand même des centaines de personnes qui étaient là au froid et qui se demandaient: ''est-ce que quelqu'un va finir par venir nous aider?''», a dit Philippe Bonneville en entrevue avec Paul Houde.

«Il y a eu une espèce de cafouillage du ministère des Transports, dont on est en train de réaliser l'ampleur ce matin», a pour sa part afirmé Louis Lacroix, chroniqueur politique du 98,5 FM.

En entrevue avec Paul Arcand mercredi matin, le maire de Montréal, Denis Coderre, a affirmé que le ministère des Transports ne l'avait jamais avisé que des gens étaient pris dans leur voiture sur l'autoroute A-13.

En point de presse mercredi après-midi, les ministres Martin Coiteux - Sécurité publique - et Laurent Lessard - aux Transports - ont admis du bout des lèvres qu'il y avait eu des ratés au niveau de la gestion des effectifs et des moyens mis en place pour gérer la tempête et ses conséquences.

«Laurent Lessard ne brille pas aujourd'hui. Un premier point de presse où il se choque après les journalistes. Puis, il retourne devant les journalistes avec son collègue Martin Coiteux, sûrement à la demande du premier ministre. Et là, ils viennent de faire un troisième point de presse sur le même sujet. C'est dire à quel point ils sont mêlés dans leurs informations», a dit Bernard Drainville.

STM

En plein coeur de la journée, les Montréalais qui voulaient se rabattre sur le transport en commun devaient composer avec l'absence de quelque 175 autobus, embourbés dans la neige et incapables de circuler.

Des scènes de passagers sortant de l'autobus pour le pousser ont même été captées et diffusées sur les réseaux sociaux.

Aéroport Montréal-Trudeau

On dénombre au moins 160 vols annulés, principalement des vols reliant Montréal à des destinations canadiennes. Plusieurs vols en direction du Nord-Est des États-Unis ont également été annulés.

«On me dit qu'il y a un grand problème au niveau du stationnement. Il y a eu tellement de chutes de neige qu'il n'y a plus de place pour se stationner. On recommande donc de se faire reconduire à l'aéroport», a avisé Philippe Bonneville.

À Québec

Le journaliste Jonathan Bernard de Cogeco Nouvelles Québec a expliqué que les chutes de neige semblaient terminées à Québec, mais que les forts vents causaient toujours des problèmes, notamment avec des pannes électriques.

Le fleuve est même sorti de son lit mercredi matin en raison des conditions météo exceptionnelles.

(Avec La PC)