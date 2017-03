Bilan réduit à 3 morts, l'assaillant et 40 blessés

LONDRES - Les policiers britanniques ont arrêté huit personnes, jeudi, en lien avec l'attaque perpétrée la veille face au Parlement britannique, à Londres, qui a fait quatre morts, dont l'assaillant, et une quarantaine de blessés.

Mercredi, les autorités avaient fait état de cinq morts.

Les arrestations ont été faites lors de perquisitions principalement menées à Londres et à Birmingham.

Seul, mais inspiré par le terrorisme international

Le responsable de la lutte au terrorisme de la police métropolitaine, Mark Rowley, a aussi révélé que l'assaillant semble avoir agi seul mais qu'il a probablement été inspiré par le terrorisme international. L'identité de cet homme n'a pas été révélée par la police mais il semble qu'il était connu des autorités.

Le chef Rowley a ajouté que parmi les blessés, 29 étaient encore à l'hôpital jeudi et que la condition de sept d'entre eux était critique.

L'assaillant armé d'un couteau a d'abord foncé avec une voiture sur des piétons qui circulaient sur le pont de Westminster et a ensuite poignardé à mort un policier âgé de 48 ans, Keith Palmer, au parlement britannique.

Le suspect a été abattu par la police à quelques mètres de l'entrée du palais de Westminster. Les parlementaires, le personnel et les visiteurs qui se trouvaient dans le parlement ont été placés en confinement une bonne partie de l'après-midi.

Trois policiers blessés

Une quarantaine de personnes ont également été blessées, dont trois policiers.

Le service ambulancier de Londres a indiqué avoir pris en charge 12 patients qui souffraient de blessures sérieuses et huit qui ont été moins grièvement blessés.

La médecin Colleen Anderson, de l'Hôpital St-Thomas, a déclaré que certains blessés souffraient de blessures «catastrophiques».

Le ministère français des Affaires étrangères a mentionné que trois élèves du lycée Saint-Joseph de Concarneau, situé en Bretagne, figuraient parmi les blessés.

Ils étaient en voyage scolaire à Londres au moment du drame. Le gouvernement français a affrété un avion pour conduire les familles des lycéens blessés à leur chevet.

Les autorités croient qu'un seul homme a mené l'attaque aux environs de 14h40.

Le mode d'opération connu

w mAprès avoir percuté les grilles du parlement, l'homme est sorti du véhicule, armé d'un couteau, et a tenté d'entrer dans le parlement. Il aurait alors poignardé à mort un policier, avant d'être abattu par un autre agent.

Deux Roumains ont également été blessés, a fait savoir le ministère roumain des Affaires étrangères.

Une femme a été repêchée dans la Tamise. Selon l'autorité portuaire de Londres, la dame était blessée mais vivante lors de l'opération de secours.

Un parlementaire britannique, le député conservateur Tobias Ellwood, dont le frère a été tué dans l'attentat terroriste à Bali en 2002, a tenté de sauver le policier qui a été poignardé, alors que l'assaillant gisait au sol à quelques mètres de là.

M. Ellwood, un ancien militaire, a effectué des manoeuvres de réanimation cardio-respiratoire et appliqué de la pression sur les lésions du policier, qui a ultimement succombé à ses blessures.

Témoins

Le journaliste Quentin Letts, du «Daily Mail», a raconté avoir vu un homme vêtu de noir attaquer un policier à l'extérieur du parlement avant d'être atteint de deux ou trois balles au moment où il tentait d'entrer dans la Chambre des communes.

«Il avait quelque chose dans sa main, on aurait dit un bâton, et il a été intercepté par deux policiers avec des vestes jaunes, a-t-il dit à la BBC. Et un des policiers en jaune est tombé au sol et on pouvait voir l'homme en noir qui bougeait le bras comme s'il poignardait ou frappait le policier.»

M. Letts a dit que l'autre policier était alors parti chercher de l'aide, et que l'homme en noir avait couru vers l'entrée.

«Et comme ce type courait vers l'entrée, deux gars habillés en civil avec des armes lui ont crié quelque chose qui ressemblait à un avertissement, il n'en a pas tenu compte, et ils ont tiré deux ou trois fois, et il est tombé», a-t-il décrit.

La première ministre britannique Theresa May a déclaré qu'elle présiderait, plus tard mercredi, une rencontre du comité d'urgence du gouvernement.

Ce comité, communément appelé Cobra, s'était notamment réuni dans la foulée de l'attaque contre le réseau de transport public de Londres le 7 juillet 2005.

Cet événement survient un an, jour pour jour, après les attentats dans le métro et à l'aéroport de Bruxelles, qui avaient fait 32 morts.

Les réactions dans le monde



États-Unis: le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, a déclaré que le président américain Donald Trump s'était entretenu avec la première ministre britannique Theresa May. Il a ajouté que la Maison-Blanche condamnait l'attaque et a félicité «la police britannique et les premiers répondants pour leur réponse rapide».

France: le président français François Hollande a souligné que les gouvernements devaient s'unir pour contrer ce type d'attaque, ajoutant que «c'est au niveau européen et même au-delà qu'il faut s'organiser».

«Le terrorisme nous concerne tous. La France, qui a été si frappée ces derniers temps, peut savoir ce que le peuple britannique a comme souffrance aujourd'hui», a-t-il mentionné.

Allemagne: la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré qu'elle avait appris avec une grande douleur ce qui s'est déroulé à Londres. «Au nom de l'Allemagne et de ses citoyens: nous nous tenons fermement et résolument aux côtés du Royaume-Uni dans la lutte contre toutes les formes de terrorisme», a-t-elle lancé.

Russie: une porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a offert ses condoléances aux familles des disparus. Elle a également fait valoir qu'une coopération mondiale était nécessaire pour vaincre le terrorisme: «Nous ne pouvons diviser le terrorisme en différentes catégories: il s'agit du mal absolu.»

(Sources: La Presse Canadienne, CNN, ABC News)