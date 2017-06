Bois d'oeuvre: le Canada dénonce la décision des États-Unis

Ces deux mesures se chevaucheront pour environ deux mois puisque le droit compensatoire annoncé en avril dernier est en vigueur jusqu'à la fin du mois d'août. Une fois que les autorités américaines auront pris une décision définitive, vers la fin de l'année, les deux tarifs pourraient de nouveau être appliqués en même temps. « Bien que je demeure optimiste quant à la conclusion d'une entente négociée, jusqu'à ce que nous y parvenions, nous devons continuer d'imposer les droits compensatoires et antidumping pour défendre les compagnies américaines ainsi que leurs travailleurs», a indiqué le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, dans un communiqué. Le droit antidumping moyen annoncé lundi est en deçà de la prévision de 10 pour cent de la plupart des analystes. Produits forestiers Résolu a aussitôt dénoncé la décision des autorités américaines, affirmant que les compagnies forestières québécoises et ontariennes devraient avoir un libre accès au marché américain. « Tout ce qui est supérieur (à zéro) est scandaleux et inacceptable, a dit son porte-parole, Seth Kursman. Ce n'est qu'un jeu politique. » N'empêche, Résolu a écopé du droit antidumping le moins élevé, à 4,57 pour cent, alors qu'à l'inverse, un droit de 7,72 pour cent est imposé à Canfor (TSX:CFP). Les deux autres répondants à l'enquête du département du Commerce, West Fraser Timber (TSX:WFT) et Tolko, se voient imposer des taux respectifs de 6,76 et 7,53 pour cent. West Fraser se retrouve ainsi avec des droits combinés de 30,88 pour cent, suivi par Canfor à 27,98 pour cent, Tolko à 27,03 pour cent, Résolu à 17,41 pour cent et J.D. Irving — qui n'a pas été sanctionnée par les droits antidumping — à 9,89 pour cent.

Les autres joueurs, comme les petites scieries québécoises, sont soumis à un tarif combiné de 26,75 pour cent, ce qui pourrait inciter plusieurs entreprises à réduire leurs effectifs.



Déjà, Résolu a réduit le nombre d'heures de travail dans sept de ses scieries en plus de retarder le début d'activités en forêt, ce qui a touché 1282 travailleurs.



La réaction du gouvernement canadien n'a pas pris de temps.



« Nous défendrons vigoureusement notre industrie du bois d'œuvre résineux, en intentant des actions s'il le faut. Nous nous attendons d'ailleurs à obtenir gain de cause comme par le passé », ont écrit conjointement dans un communiqué le ministre des Ressources naturelles du Canada, Jim Carr, et de la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland.



« Nous sommes profondément déçus de la décision du département américain du Commerce d'imposer des droits antidumping injustes aux producteurs de bois d'œuvre résineux du Canada qui vendent leurs produits aux États-Unis. À l'instar des droits compensateurs préliminaires annoncés en avril dernier, ces droits punitifs reposent sur une logique bancale qui porte préjudice aux travailleurs, aux collectivités et aux consommateurs du Canada et des États-Unis », ont-ils ajouté.



Ils ont fait valoir que les consommateurs américains seront parmi les perdants: car selon eux, ces nouveaux droits feront grimper les coûts qu'ils devront assumer pour réparer, rénover ou construire une maison.



Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) a également dénoncé cette nouvelle salve des Américains.



« Avec cette nouvelle taxe, nos entreprises exportatrices de bois d'œuvre verseront quelque 300 millions $ en droits compensateurs et antidumping d'ici la prochaine année. Des sommes importantes qui ne pourront être investies dans l'économie québécoise, que ce soit en équipements ou en salaires, et auxquelles s'ajouteront maintenant les effets d'une autre surtaxe déraisonnable», a déploré le président et chef de la direction du CIFQ, André Tremblay.



L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a elle aussi dénoncé le geste des États-Unis et a exhorté le gouvernement canadien à presser le pas.



« Nous réitérons à la ministre des Affaires étrangères du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, l'urgence d'en arriver le plus rapidement possible à un accord sur le bois d'œuvre reconnaissant le régime forestier québécois, puisque celui-ci respecte les règles de libre-marché exigées par nos partenaires américains», a déclaré Alexandre Cusson, premier vice-président de l'UMQ.



De passage à Chambord, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en début de journée, pour annoncer une aide à la relance de l'usine de Norbord, le premier ministre Philippe Couillard, qui anticipait l'annonce, a rappelé que Québec et Ottawa avaient prévu respectivement 300 et 867 millions $ pour épauler l'industrie forestière.



« Le message que j'ai (envoyé) en privé et en public, c'est que: si vous pensez nous avoir à l'usure, les Québécois, vous vous trompez », a-t-il dit en mêlée de presse.