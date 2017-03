Bombardier: faramineuses hausses de salaire pour les hauts dirigeants

(98,5 FM) - Les salaires à la haute direction de Bombardier ont augmenté de près de 50 % en 2016, année marquée par près de 10 000 licenciements.

La rémunération globale des cinq plus hauts dirigeants et du président du conseil d'administration a totalisé près de 43 millions de dollars en une année marquée par le licenciement de milliers d'employés.

À Québec, les partis d'opposition sont scandalisés.

«On est en droit de pouvoir intervenir et dire que les salaires doivent être raisonnables», a déclaré le chef caquiste François Legault.

«C'est une gifle en plein visage des Québécois», a ajouté Jean-François Lisée, chef du Parti québécois.

Le premier ministre Philippe Couillard a dit comprendre que ces hausses de salaire peuvent être mal perçues, mais il refuse de blâmer l'entreprise.

Manque de jugement?

Le directeur général de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques, Michel Nadeau, parle de manque de jugement et rappelle que sans l'aide de fonds publics québécois et canadiens, la situation de Bombardier serait plus que précaire aujourd'hui.

Sur les ondes du 98,5 FM, il a dit souhaiter l'intervention de Québec.

«M. Couillard devrait prendre le téléphone ce matin et annuler ces augmentations de salaire là», a-t-il indiqué au micro de Paul Arcand.

À lui seul, le salaire du président et chef de la direction, Alain Bellemare, a été de 13 millions de dollars en 2016, ce qui est exagéré pour une entreprise qui a été sauvée par l'État québécois, selon le chef caquiste François Legault.