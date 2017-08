Le porte-parole de la SQ, Claude Denis

(Cogeco Nouvelles) - Lachute a bel et bien été victime d'une tornade, hier.

Gilles Brien, expert en biométéorologie a confirmé la nouvelle, en entrevue, mercredi matin, avec Paul Arcand.

La tornade, qui était tout de même faible sur l'échelle mesurable, entre de force 1 et force 2, a fait une quarantaine de sinistrés, en plus d'endommager plus de 250 bâtiments.