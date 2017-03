(98,5 FM) - Des députés fédéraux du NPD et du Bloc Québécois se sont unis lundi matin lors d'un point de presse pour inciter les Québécois à signer une pétition en ligne afin de restreindre les pouvoirs du ministre fédéral du Transport, Marc Garneau, en matière de construction d'aéroports.

Des élus municipaux, provinciaux et fédéraux réclament d'une même voix des changements à une loi fédérale qui permet à Ottawa seul de décider de l'installation d'aéroports.

«C’est une pétition qui vise à faire en sorte que le gouvernement - et Marc Garneau au premier chef - puisse revenir sur sa décision quant à l’aérodrome privé de Mascouche-Terrebonne. On veut que les consultations soient indépendantes et transparentes. Imaginez, ce sont les promoteurs d’un l’aérodrome privé qui sont chargés de faire les consultations publiques. C’est comme demander au Colonel Sanders de s’occuper du poulailler. C’est complètement aberrant. On est en 2017 et c’est une loi qui date de l’effort de guerre et qui s’impose sur les lois québécoises de protection de l’environnement et des territoires agricoles», a expliqué Luc Thériault, député du Bloc québécois de Montcalm.

Pour sa part, la ville de Mascouche lutte contre ce projet depuis plusieurs mois, un projet qualifié de «loisir pour quelques personnes seulement», mais qui aura des impacts nuisibles pour une majorité.

«Le ministre Garneau doit comprendre que l’acceptabilité sociale, il ne l’a pas du tout et que ce projet ne doit pas voir le jour», a dit Guillaume Tremblay, maire de Mascouche.

Le maire déplore qu’un tel projet a permis la coupe à blanc de 19 hectares d’un boisé protégé.

«C’est insensé d’avoir déboisé de la sorte. Il y a une population qui est affolée de penser que des avions voleront au-dessus de chez eux. J’invite le ministre Garneau à revenir sur sa décision le plus vite possible», a ajouté le maire.

Pour plus d'informations et/ou pour signer la pétition e-852, voici le lien.