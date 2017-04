C'est la fin entre Céline et Aldo Giampaolo

(98,5 FM) - Après moins de trois ans, la relation d'affaires entre Célion Dion et Aldo Giampaolo est déjà terminée.

«Aujourd'hui, j'annonce la démission d'Aldo Giampaolo de son poste chez CDA Productions (Las Vegas) Inc, a fait savoir la chanteuse québécoise par voie de communiqué. Aldo a fait partie de mon équipe de gestion pendant plusieurs années et il démissionne pour des raisons personnelles et familiales. J'apprécie sincèrement tout ce qu'Aldo a fait pour ma carrière et je respecte sa décision. Je lui souhaite le meilleur dans ses projets.»

Aldo Giampaolo travaille dans le monde du show-business depuis près de 30 ans.

Il a occupé des postes de gestion au Cirque du Soleil, au Centre Bell, au Groupe Spectacles Gillett - devenu evenko - et aussi au sein de Québecor Média.

René Angélil avait confié la carrière de Céline à M. Giampaolo en juin 2014.