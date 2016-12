Carrie Fisher dans un état stable, selon sa mère

LOS ANGELES - Carrie Fisher, qui a incarné la princesse Leia dans la première trilogie de Star Wars, est dans un état stable après avoir été victime d'une urgence médicale, selon sa mère, l'actrice Debbie Reynolds.

Cette dernière a écrit sur Twitter, dimanche, que la famille tiendrait le public informé de tout changement dans l'état de santé de Carrie Fisher. Elle a remercié les admirateurs pour « leurs prières et leurs souhaits ».

Carrie is in stable condition.If there is a change,we will share it. For all her fans & friends. I thank you for your prayers & good wishes. pic.twitter.com/isXJqqFEB6 — Debbie Reynolds (@DebbieReynolds1) December 25, 2016



Plus tôt dimanche, dans un message sur Twitter, l'actrice oscarisée Sally Field avait écrit qu'elle pensait à Carrie Fisher avec tout «son coeur et son âme».

Merry Christmas or whatever you celebrate to everyone! Especially thinking of @carrieffisher with all my heart and soul. — Sally Field (@realmommagump) December 25, 2016

Mark Hamill et Harrison Ford, également de la distribution de Star Wars, font partie de ceux qui ont souhaité un prompt rétablissement à la femme de 60 ans, qui a été hospitalisée à Los Angeles vendredi après avoir éprouvé un malaise à bord d'un avion.

Le premier a dit qu'il lui envoyait «tout son amour », tandis que le second a publié un communiqué pour faire état de sa stupéfaction et de sa tristesse.



Les admirateurs de l'actrice ont eux aussi envoyé des messages de soutien.

« La princesse Leia peut survivre à n'importe quoi! », a écrit l'un d'entre eux sur son compte Twitter. « Résistez Carrie Fisher, nous vous emmènerons en 2017 avec nous », a rédigé un autre.



Un autre a écrit: « Carrie Fisher a survécu à l'alcoolisme, à la toxicomanie, à la dépression, aux troubles bipolaires et à 60 années à Hollywood. S'il y a une personne qui peut survivre à 2016, c'est bien elle. »



Carrie Fisher est aussi connue pour avoir écrit des livres, dont «Postcards from the Edge» et «Wishful Drinking».