Carrie Fisher est morte

LOS ANGELES - L'actrice vedette de la série Star Wars Carrie Fisher est décédée mardi matin à l'âge de 60 ans.

L'agent de sa fille, Billie Lourd, a publié un communiqué dans lequel il est écrit que Mme Fisher est décédée en matinée, peu avant 9 h.

Celle qui a longtemps interprété le personnage de princesse Leia était hospitalisée depuis vendredi après avoir subi un malaise cardiaque dans un avion en direction de Los Angeles.

Fisher revenait de Londres où elle faisait la promotion de son nouveau livre The Princess Diarist, qui est une visite en coulisses lors du tournage du film Star Wars, il y a quatre décennies.

Carrie Fisher avait fait ses débuts en 1975, dans le film Shampoo aux côtés de l'acteur Warren Beatty. Mais c'est réellement son rôle dans la série Star Wars qui l'a propulsée au statut de vedette.

Mme Fisher était aussi une auteure accomplie qui a documenté ses combats contre la dépendance et la maladie mentale dans plusieurs livres.



En plus de sa fille de 24 ans, elle laisse dans le deuil son frère, Todd Fisher, et sa mère, l'actrice Debbie Reynolds.

Les réactions n'on pas tardé sur les réseaux sociax, à commencer par celle de Mark Hamill qui incarne Luke Skywalker, le frère de la princesse Leia, dans Stars Wars.

« Sans mots. Dévasté », a-t-il simplement commenté.

Autre réaction, de Billy Dee Williams, qui interprète le rôle de Lando Calrissian depuis The Empire Strikes Back, en 1980.

I'm deeply saddened at the news of Carrie's passing. She was a dear friend, whom I greatly respected and admired. The force is dark today!