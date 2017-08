CBC dévoile les successeurs de Peter Mansbridge

TORONTO - Adrienne Arsenault, Rosemary Barton, Andrew Chang et Ian Hanomansing seront les nouveaux animateurs du bulletin de fin de soirée «The National», à CBC.

La société d'État a dévoilé mardi la nouvelle équipe, qui prend la barre du bulletin d'information à la suite du départ à la retraite du chef d'antenne Peter Mansbridge, en poste pendant près de 30 ans.



CBC profite de ce changement de garde pour renouveler son émission d'information phare. Parmi les changements apportés, CBC prévoit diffuser les bulletins en direct dans les six fuseaux horaires, à partir de ses studios à Vancouver, Ottawa et Toronto. Cette nouvelle façon de faire permettra de suivre l'évolution des nouvelles en temps réel.



Le diffuseur précise que «The National» proposera une plus grande collaboration entre les animateurs, qui continueront également à faire leurs propres reportages.



Adrienne Arsenault présentera le bulletin à Toronto, tandis que Rosemary Barton sera postée à Ottawa.



Andrew Chang travaillera du studio de Vancouver, alors que Ian Hanomansing se déplacera entre Vancouver et Toronto.