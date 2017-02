Chantiers montréalais: une unité pour mieux gérer le chaos

(98,5 FM) - Les problèmes causés par les nombreux chantiers de construction à Montréal sont fréquents. Certains indisposent significativement les citoyens. Conscients de plusieurs lacunes dans ce domaine, des responsables de la Ville vont tenter de résorber les complications engendrées par les travaux en créant une unité de coordination des chantiers.

Les cônes orange sont partout au cœur de Montréal. Et la manière de veiller au bon déroulement de ces nombreux chantiers ne serait pas toujours à la hauteur.

Selon ce qu’a écrit le journaliste de La Presse, Pierre-André Normandin, la Ville de Montréal «compte revoir de fond en comble sa façon d'autoriser les entreprises comme Bell et Hydro-Québec à faire des travaux sur son territoire. Un guichet unique veillera désormais à une meilleure coordination.»

En effet, certains chantiers apparaissent sans avertissement; d’autres manquent visiblement de planification et provoquent des embouteillages routiers considérables. À vrai dire, de nombreux chantiers ont nourri la grogne au fil du temps dans la population montréalaise.

Lionel Perez, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des infrastructures, a admis sur les ondes du 98,5 FM que le problème était important.

«Depuis plusieurs années, on a tous entendu différentes situations dans lesquelles il y avait une apparence de manque de coordination, de planification. Au cours des dernières années aussi, notre administration a fait beaucoup d’efforts pour accélérer et améliorer cette intégration [des chantiers].»

Guichet unique

En effet, Montréal a entrepris en 2013 de revoir ses pratiques. Jeudi, elle a fait un pas supplémentaire dans cette voie. Les membres du comité exécutif de la Ville ont décidé de créer un guichet unique pour autoriser les travaux sur les «réseaux techniques urbains (RTU)». Cela implique des entreprises comme Bell, Vidéotron, Hydro-Québec ou encore Gaz Métro, qui possèdent des câbles ou conduites sous les rues de Montréal.

«Tout le monde va devoir passer par une unité pour obtenir le consentement municipal, a expliqué M. Perez. On va donc avoir une mainmise sur ces entreprises afin de s’assurer qu’il y ait une coordination absolue entre nos travaux [ceux de la Ville] et leurs travaux […] On va pouvoir harmoniser les RTU.»

En ce moment, les entreprises mentionnées plus haut doivent demander à chacun des 19 arrondissements un consentement avant de procéder à des travaux. Toutefois, «ceux-ci ignorent souvent les chantiers que sont à planifier d'autres services municipaux», au dire du journaliste Pierre-André Normandin.

