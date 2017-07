(98,5 FM) - La «belle saison» signifie la multiplication des vélos sur les routes du Québec et à Montréal.

Avec les zones de travaux qui apparaissent chaque semaine, la cohabitation entre les véhicules et les vélos devient de plus en plus problématique et risquée dans la métropole.

Après le décès d'un autre cycliste à Montréal le week-end dernier, les camions poids lourds ont de nouveau été pointés du doigt.