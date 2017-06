La prolongation du mandat de Lawrence Cannon à titre d'ambassadeur du Canada en France sera de très courte durée, se terminant le 30 septembre prochain.

L'ex-député de Pontiac et ministre des Affires étrangères a confirmé cette information mardi matin sur son compte Twitter, remerciant du coup les premiers ministres Stephen Harper et Justin Trudeau pour cette « belle et grande mission ».



Rappelons que la nomination initiale de Lawrence Cannon comme ambasssadeur du Canada en France avait été faite en mai 2012.