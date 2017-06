(Cogeco Nouvelles) - L'Arabie saoudite et ses alliés ont rompu leurs relations avec le Qatar, aujourd'hui, provoquant une crise diplomatique majeure au Moyen-Orient.

Une crise qui éclate 15 jours après un appel de Donald Trump à l'unité des pays arabes face au terrorisme.

Selon l'Arabie saoudite, le Qatar soutient les terroristes tels qu'Al-Qaïda et Daech, notamment.

En plus de la rupture des relations et le rappel des diplomates, les trois pays du Golfe ont pris des mesures de rétorsion sans précédent: fermeture des espaces aériens, des accès terrestres et maritimes, interdiction de voyager au Qatar et d'entrée pour les ressortissants.

La visite du président Trump à Ryad, avait été couronnée par la signature d'un accord sur «une vision stratégique» pour renforcer les relations économiques et de défense entre le royaume saoudien et les États-Unis.