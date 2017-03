Décret sur l'immigration: Trump soulève un enjeu d'importance nationale

RICHMOND, Virgnie - L'administration de Donald Trump demande à un tribunal d'entendre dans les plus brefs délais son appel visant à casser un jugement qui bloque l'entrée en vigueur de l'interdiction de séjour visant les ressortissants de six pays à majorité musulmane.

Des avocats représentant le président américain ont déposé un mémoire, mercredi, à une cour d'appel de Virginie.

On peut y lire qu'il s'agit d'un enjeu d'importance nationale et que les parties devraient donc être entendues dès que possible.

Les avocats souhaitent qu'un échéancier plus serré soit établi pour le dépôt des mémoires et les plaidoiries.

Des juges du Maryland et d'Hawaï ont bloqué, plus tôt ce mois-ci, le décret présidentiel amendé.

Ces décisions avaient été célébrées par des groupes de défense des immigrants et par des organismes de promotion des libertés civiles, qui estiment que le décret viole la Constitution.