Délifé de la Fierté gaie: polémique à Toronto, vandalisme en Alberta

TORONTO - Des milliers de personnes se sont rassemblés le long de la rue Yonge, dimanche, à Toronto, pour le défilé annuel de la Fierté et cette année, malgré l'esprit festif de la journée, le débat sur l'exclusion des policiers à l'événement a encore fait beaucoup jaser.

Le premier ministre Justin Trudeau, sa femme Sophie Grégoire Trudeau et la première ministre ontarienne Kathleen Wynne étaient parmi les dignitaires qui ont participé à la marche.

M. Trudeau, vêtu d'un veston bleu et d'une chemise rose, saluait les milliers de personnes alignées des deux côtés de la rue. Le premier ministre a dit aux journalistes que l'événement visait à « célébrer les multiples couches de l'identité qui font du Canada un pays extraordinaire et fort ».



Sophie Grégoire-Trudeau brandissait un drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT. Deux des enfants du premier ministre et de son épouse étaient présents au défilé.



En ce dimanche ensoleillé et festif, le débat sur la présence des policiers en uniforme à l'événement a été relancé par un pasteur et militant LGBT de longue date, Brent Hawkes. Lorsqu'il a ouvert le défilé, il a souligné l'importance d'inclure tout le monde dans l'événement.



« L'inclusion est une valeur fondamentale de notre communauté et tant qu'un groupe ou une entreprise appuie l'égalité LGBT, alors selon moi, ils sont les bienvenus », a-t-il déclaré. Les organisateurs ne devraient pas dire aux gens quoi porter, a-t-il ajouté.



« Je porte un uniforme qui représente le groupe qui a fait le plus de dommages pour la communauté LGBT: l'Église chrétienne. Alors je dirais, n'interdisez pas ce qui est offensant pour certains, réformez-le au bénéfice de tous. »