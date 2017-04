DERNIÈRE HEURE: la LNH n'ira pas aux Jeux olympiques

(98,5 Sports) - La Ligue nationale de hockey ne permettra pas aux joueurs de son circuit d'aller aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang en 2018.

Sur son site internet lundi, la LNH annonce qu'elle n'ira pas en Corée du Sud, mettant fin à une participation de cinq Jeux olympiques d'hiver consécutifs avec ses joueurs.

«Même si l'écrasante majorité de nos propriétaires sont contre la participation des joueurs aux Jeux, nous avions laissé la porte ouverte et étions intéressés à entendre les opinions des autres parties (Comité international olympique, Fédération internationale de hockey sur glace, Association des joueurs, etc.). Or, les mois ont passé et aucun dialogue n'a été entamé», a expliqué le grand patron de la LNH, Gary Bettman, par voie de communiqué.

Plus de 700 joueurs de la LNH ont participé aux Olympiques depuis 1998.

Détails à venir...