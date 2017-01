Des centaines de milliers de femmes se mobilisent contre Donald Trump

WASHINGTON - Des foules de femmes déterminées à protester contre le nouveau président des États-Unis sont descendues dans les rues de la capitale américaine, Washington et dans de nombreuses autres villes du monde entier, samedi, pour montrer à Donald Trump qu'elles n'ont pas l'intention de se taire au cours des quatre prochaines années.

On attend 200,000 personnes à Washington.

La manifestation des femmes n’est pas un événement confiné à Washington : dans la plupart des grandes villes américaines et dans plusieurs grandes villes dans le monde des manifestations semblables ont lieu.

Le message que veut lancer ces manifestations est que les droits des femmes sont des droits de la personne.

Plusieurs participantes et participants ont fait plus de 40 heures en autobus pour être présents sur l’emblématique Washington Mall où se trouve, à une des extrémités, le monument en hommage au président Abraham Lincoln émancipateur des esclaves à la fin de la guerre de Sécession.

«Nous serons témoins d’une des plus grandes et des plus importantes manifestions pour la justice sociale des 240 ans de l’histoire des États-Unis, a déclaré au USA Today, Crystal Hoyt, doyenne associée de l’université de Richmond. En générant et en exploitant la peur, Trump a utilisé un sexisme profondément ancré, le racisme et la xénophobie pour en tirer des avantages politiques.»

L’actrice militante America Ferrera a lancé la marche de samedi avec un appel à la résistance.

«C’est un programme de haine et de division qui a pris le pouvoir hier (vendredi), a-t-elle déclaré à la foule. Mais le président n’est pas les États-Unis, son cabinet et le congrès non plus : nous sommes les États-Unis.»

Rappelons qu’au cours de la campagne électorale une vidée dans laquelle Donald Trump se vantait de pouvoir harceler les femmes sans conséquence parce qu’il était une célébrité avait fait été rendu public.

avec USA Today, cbsnews

Metro stops are pretty jammed for women's march pic.twitter.com/BWVhJO9ZZI — Kathy Gray (@michpoligal) 21 janvier 2017

