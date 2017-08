Des milliers d'admirateurs à Memphis pour le 40e anniversaire de la mort d'Elvis

Priscilla Presley

(98,5 FM) - Elvis Presley est décédé le 16 août 1977, il y a quarante ans cette année. Des milliers d'admirateurs ont participé, mercredi soir, à une veille à Memphis pour commémorer le 40e anniversaire du décès du chanteur Elvis Presley.

Le 16 août 1977, le roi du rock and roll avait été retrouvé sans vie dans sa résidence de Graceland à Memphis. Il n'avait que 42 ans.

Des fans en deuil, tenant des bougies, ont pris part à une marche lente et silencieuse hier soir.

Avant la procession, Priscilla Presley, l'ancienne femme de l'artiste, a remercié foule.

Son histoire

Au micro de Marie-Claude Lavallée à l’émission Le Québec maintenant, le chroniqueur Sylvain Ménard mettait hier en perspective le phénomène que fut le roi du rock’ n’ roll.

De sa percée une dizaine d’années après la Deuxième Guerre mondiale, on retrace l'impact d'Elvis sur l’industrie du disque et sur le nouveau support de l’époque, le 45 Tours.

Révélé dans le sud des États-Unis chez Sun Records, en 1954 et 1955, par l'entremise des chansons That's All Right, Mystery Train et Baby Let's Play House, Presley causera un big bang dans l'industrie de la musique dès 1956 en se joignant au géant RCA Victor.

Heartbreak Hotel, Love Me Tender, Houng Dog, Don't Be Cruel, Jailhouse Rock, All Shook Up, etc..: durant deux ans, tout ce qu'il enregistrera en studio obtiendra le succès.

Sylvain Ménard note aussi à quel point la gérance tyrannique du Colonel Parker a été un frein à une réelle carrière internationale pour Elvis, notamment durant les années 1960, quand il a aligné les films minables simplement pour engranger des montagnes de fric.

Tout ça, jusqu’à la renaissance en 1968, avec le spécial télévisé qui l’a ramené à la vie.

Écoutez l’entrevue intégrale…