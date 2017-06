Des pirates russes auraient attaqué une firme américaine de logiciels électoraux

WASHINGTON - Des pirates informatiques russes ont attaqué au moins un fournisseur américain de logiciels électoraux avant le scrutin présidentiel de l'an dernier, selon un rapport gouvernemental dont le contenu a coulé lundi.

Le document permet de croire que des pirates informatiques russes ont pénétré le système électoral américain encore plus profondément qu'on ne le croyait. Le Kremlin a rapidement démenti ces informations.

Le rapport de l'Agence nationale de sécurité dévoilé par The Intercept ne précise pas si l'attaque informatique a influencé l'issue du vote. Il affirme toutefois que les renseignements russes ont attaqué la firme américaine, en plus d'envoyer des courriels d'hameçonnage à une centaine d'employés électoraux à la fin du mois d'octobre et au début du mois de novembre.

Les agences américaines du renseignement ont refusé de commenter. Par contre, le département américain de la Justice a annoncé lundi qu'une sous-traitante du gouvernement en Géorgie est accusée d'avoir transmis un document "top secret" à un site d'informations en ligne.

Le document en question portait la date du 5 mai, soit la même date que le document mis en ligne par The Intercept.

Ce document explique que les renseignements militaires russes "ont lancé des opérations de cyberespionnage contre une firme américaine en août 2016" afin d'obtenir de l'information concernant les logiciels et le matériel qui seraient utilisés lors du vote.

Les pirates auraient utilisé les informations récoltées lors de cette attaque pour créer un nouveau compte courriel à partir duquel ils ont lancé leur attaque d'hameçonnage, poursuit le document.

The Intercept affirme que certaines portions du document ont été gardées secrètes, à la demande des agences américaines, afin de «protéger l'intérêt du public».