Deux adolescentes portées disparues

(Cogeco nouvelles) - Deux adolescentes sont portées disparues dans la région métropolitaine, l'une à Montréal et l'autre à Longueuil.

Styliani Aglaia, âgée de 17 ans, a été vue la dernière fois le mercredi 15 février dans le secteur de Montréal-Nord, à l'école Louis-Fréchette.

Elle mesure 1,50 mètre et pèse 60 kilos. Elle a les cheveux noirs et les yeux bruns et au moment de sa disparition, elle portait un manteau avec capuchon, un jean et un sac à main.

Styliani Aglaia







À Longueuil, Pamela Lascelle, également âgée de 17 ans, a été aperçue pour la dernière fois dimanche.

Elle mesure 1,65 mètre et pèse 60 kilos. Elle a les cheveux bruns et les yeux bleus et s'exprime en français.

Toute personne pouvant aider à retracer les adolescentes est priée de communiquer avec la centrale 911.

Pamela Lascelle