Deux avions entrent en collision à Saint-Bruno-de-Montarville (vidéo)

(Cogeco Nouvelles) - Une collision entre deux petits avions, survenue en plein vol au-dessus des Promenades Saint-Bruno, aurait fait au moins un mort.

Selon la Police de Longueuil, l'un des deux engins serait tombé sur le toit des Promenades. L'autre, dans le stationnement.

Plusieurs témoins ont été témoins de la scène.

«On était en train de dîner quand on a entendu un gros boom. On pensait que c’était une collision entre deux autos, mais on est allés voir et on a vu un petit avion au sol. L’avion était là, ça sentait le kérosène», a expliqué Nicholas Dumont au micro de Benoit Dutrizac.

Il a filmé et partagé ce qu'il a vu sur Facebook.

Tous les magasins ont été évacués. Les clients et employés sont restés pendant quelques minutes à l'extérieur avant d'aller pouvoir se réchauffer dans des autobus de la RTL.

La police demande aux automobilistes «d'éviter le plus possible ce secteur pour le moment».

Plus de détails à venir...