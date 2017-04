Disparition de 2 demi-frères : le mystère se poursuit

(98,5 FM) - La disparition de deux demi-frères depuis deux semaines continue d'inquiéter les autorités policières qui ont décidé d'ériger un poste de commandement devant l'école St-Martin à Laval afin de recueillir plus d'indices.

Les deux frères, Jean-Michael Israël 15 ans et son cadet, Jean-Gabriel Israël 13 ans, ne sont pas rentrés de l'école il y a deux semaines et leurs proches sont sans nouvelle depuis.

Pour tenter d'obtenir plus d'informations, le Service de police de Laval a érigé un poste de commandement devant l'école St-Martin, école secondaire fréquentée par les deux adolescents.

«J'ai juste su qu'il était dans un foyer à cause que ça n'allait pas bien dans sa famille», a dit un des compagnons de classe.

«Habituellement, il me dit tout, mais cette fois-ci, il ne m'a rien dit», a dit un autre ami.

Sur place, la journaliste de Cogeco Nouvelles, Julie-Christine Gagnon a indiqué que les caméras de surveillance de l'école avait capté des images de l'aîné, Jean-Michael, avec des sacs. Ce qui porte à croire qu'ils avaient préparé leur coup. Pour l'instant, on privilégie la thèse de la fugue», a-t-elle expliqué à Benoit Dutrizac.

Les autorités policières s'inquiètent pour la sécurité des deux adolescents.

«Oui, ils sont partis avec des sacs, peut-être un peu de nourriture, un peu de sous, mais là, ça fait deux semaines. On se demande comment ils vont faire pour survivre. On est sans nouvelle du côté de leur famille», a ajouté la reporter.

Les adolescents sont mulâtres, avec les cheveux et les yeux noirs. Ils parlent tous les deux français.

Jean Michael Israël:

Il mesure 1 m 73 (5’ 8’’) et pèse 55 kg (121 lb). La dernière fois qu’il a été vu, il portait un pantalons noir, un manteau de cuirette brun, une casquette rouge, des espadrilles bottines noires ainsi qu'une chaine à grosse maille avec une croix et un sac de sport gris.

Jean Gabriel Israël:

Il mesure 1 m 73 (5’ 8’’) et pèse 59 kg (130lb). La dernière fois qu’il a été vu, il portait des pantalons foncés, un manteau noir avec capuchon sans fourrure, des bottes Timberland noires et une chaine à grosse maille avec une croix.

Toute information permettant de retracer ces deux jeunes hommes sera traitée confidentiellement via la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou via le 911 en mentionnant le dossier LVL 170323 058 et 059.