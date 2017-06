Donald Trump a choisi son directeur du FBI

WASHINGTON - Donald Trump souhaite nommer l'avocat Christopher Wray à la tête de la police fédérale des États-Unis.

Le président américain a annoncé mercredi sur Twitter qu'il a choisi M. Wray pour succéder à James Comey, qu'il a congédié le mois dernier.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.