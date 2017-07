Reince Preibus quitte ses fonctions de chef de cabinet de Donald Trump

(98,5 FM) - Le président des États-Unis Donald Trump s'est séparé de son chef de cabinet, Reince Preibus. Il sera remplacé par John Kelly qui était secrétaire à la Sécurité intérieure.

Preibus aurait démissionné.

L’annonce a été faite par Trump lui-même sur son compte Twitter.

«Je suis heureux de vous informer que je viens de nommer le secrétaire-général John Kelly au poste de chef de cabinet de la Maison Blanche. C’est un grand américian»

Plus de détails à venir

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 juillet 2017

...and a Great Leader. John has also done a spectacular job at Homeland Security. He has been a true star of my Administration — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 juillet 2017