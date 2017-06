Donald Trump : l'arroseur arrosé!

(Cogeco Nouvelles) - Depuis qu'il oeuvre en politique, Donald Trump ne se gêne pas pour accuser les médias d'inventer des histoires à son sujet. Voilà qu'on le surprend à faire pareil.

Le journaliste David A. Fahrenthold du Washington Post révèle que dans plusieurs clubs de golf de Donald Trump, on y retrouve une copie encadrée du prestigieux magazine Time avec en une, le 45e président américain.

Sur cette une datée du 1er mars 2009, on fait l’éloge de Donald Trump et de son émission de télévision The Apprentice.

Alors, quel est le problème? Trump a fait la une de plusieurs magazines au fil des ans et connaissant sa personnalité, il n’est pas surprenant qu’il aime démontrer à ses clients qu’il est un homme respecté en accrochant la une du Time dans ses clubs de golf à travers le monde.

Le hic, c’est que Trump n’a jamais fait la une du Time en mars 2009. C’est un faux reportage qu’on retrouve dans les cadres. Une nouvelle montée de toutes pièces… Du «fake news» comme le dirait sûrement Donald Trump!!!

Voici une vraie une du Time (à gauche) et la fausse une de Donald Trump (à droite):





(Sources: Time, Washington Post)