Effondrement à Saint-Tite: le corps de l'ouvrier a été retrouvé

(98,5 FM) - Plus de 24 heures après l'effondrement d'une ferme laitière de Saint-Tite, en Mauricie, le corps de l'ouvrier de 35 ans a été retrouvé jeudi après-midi.

Le travailleur d'origine guatémaltèque faisait l'objet de recherches intensives depuis mercredi après-midi.

Une équipe d'experts en recherche en espace clos et en effondrement de structure du Service de sécurité incendie de Montréal était présente sur les lieux. On comptait aussi la présence de spécialistes gouvernementaux, d'ingénieurs, d'agents de la Sûreté du Québec (SQ), en plus de pompiers du Centre-Mékinac, qui dessert la municipalité de Saint-Tite.

Une trentaine de bêtes se trouvaient dans le bâtiment sinistré. Certaines d'entre elles ont pu être secourues ou sont sorties vivantes. D'autres sont mortes sur le coup ou ont été euthanasiées en raison de l'ampleur de leurs blessures. Les autorités locales craignaient également l'effondrement d'un autre bâtiment de cette ferme qui compte plus de 500 bêtes.

Les policiers de la MRC de Mékinac avaient été alertés vers 13h40, mercredi, après l'effondrement survenu sur le rang du Haut-du-Lac Sud. La pesanteur de la neige sur la couverture aurait provoqué l'effondrement de la structure.

(Avec La PC)