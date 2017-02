Effondrement d'un toit: un employé d'une ferme de Saint-Tite manque toujours à l'appel

Annie Thibodeau, de la Sûreté du Québec

SAINT-TITE - Un homme de 35 ans manque à l'appel après l'effondrement du toit d'une ferme laitière, à Saint-Tite, en Mauricie.

L'effondrement serait vraisemblablement dû au poids de la neige. Des recherches sont en cours pour retrouver l'employé de la ferme. Plusieurs animaux, qui se trouvaient dans le bâtiment, ont été tués.

Recherches en cours

Une soixantaine de personnes ont été dépêchées sur les lieux pour retrouver l'homme de 35 ans, notamment des policiers et des pompiers.

Les policiers de la MRC de Mékinac ont été alertés vers 13h40 de l'effondrement survenu sur le rang du Haut-du-Lac Sud, à Saint-Tite.

La ferme en question est située sur la route 159 qui fait la jonction entre Saint-Tite et Saint-Roch-de-Mékinac.

Un ingénieur a été appelé sur les lieux pour déterminer la cause exacte de l'effondrement, mais on soupçonne que le lourd poids de la neige accumulée soit en cause.