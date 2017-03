Enlevé, puis retrouvé mort en bordure de l'A-13

(Cogeco Nouvelles) - Le corps ensanglanté d'un homme a été retrouvé vers 11 h 45, mardi, en bordure de la chaussée sur l'autoroute 13 Nord, près de l'autoroute 440. La Sûreté du Québec a confirmé que l'homme avait d'abord été kidnappé au restaurant Tutti Frutti de Laval.

«Vers 11h30, il y a eu un appel d'urgence pour signaler la présence d'un homme qui était grièvement blessé en bordure de l'autoroute 13 Nord à Laval. Les policiers se sont rendus sur les lieux pour malheureusement constater le décès de cette personne», a expliqué Joyce Kemp, porte-parole de la SQ.

On ignore comment il a pu se retrouver sur la voie d'accotement de droite, puisqu'aucune voiture ne se trouve à proximité, mais parmi les hypothèses à l'étude, la victime pourrait avoir été abandonnée sur place.

«Ça me semble plus être un règlement de comptes ''style dette de stupéfiants''. Quelqu'un qui a été rencontré dans un restaurant et par la suite a été enlevé par les gens qui l'ont rencontré», a allégué Guy Ryan, ancien policier au SPVM.

Le fait que le corps ait été laissé à un endroit très passant rend toutefois l'ancien policier perplexe.

«Il y a deux scènes de crime. La première où il a été enlevé et battu. Il y a des témoins qui l'ont vu se faire battre dans le stationnement du Tutti Frutti à Ste-Dorothée qui est situé du côté ouest de l'autoroute 13. Et il a été abandonné à un ou deux kilomètres de là. C'est inhabituel. Les motards et la mafia italienne sont beaucoup plus discrets même s'ils font des règlements de compte. Ils font ça de sang froid, mais à des endroits beaucoup moins passants que l'autoroute 13.»

La 13N fermée

Pour les besoins de l'intervention, l'autoroute a été fermée en direction Nord entre les autoroutes 640 et 440.

«Les techniciens en scène de crime et les reconstitutionnistes en scène de collision font l'analyse de la scène sur place pour tenter de recueillir le plus d'informations possibles pour nous aider à comprendre ce qui s'est passé ici», a ajouté Madame Kemp.