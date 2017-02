Erik Guay, champion du monde de Super G (vidéo)

(98,5 Sports) - Erik Guay a remporté aujourd'hui l'épreuve du Super-G des Championnats du monde de ski, disputés sur la piste de Saint-Moritz, en Suisse.

Le skieur de Mont-Tremblant a franchi le parcours en une minute 25 secondes et 38 centièmes, 45 centièmes devant le Norvégien Kjetil Jansrud et 51 centièmes plus rapide qu’un autre Canadien, Manuel Osborne-Paradis.

Départ canon et fin heureuse...

L’autre Canadien en piste, Jan Hudec, a pris le 26e rang (1 :29 :31).

Ancien champion du monde de descente, sa véritable spécialité, Guay n'était pas monté sur la plus haute marche du podium en Super G depuis 2010. Il avait toutefois touché le bronze à Val Gardena, en décembre dernier.

Selon la description du journal L'Équipe, le skieur de 35 ans «était avantagé par cette piste peu technique. Il est parti vite, a fini très fort».

Celui qui compte cinq victoires en Coupe du Monde au cours de sa carrière n'avait pas goûté à l'euphorie de la victoire depuis la descente de Kvitfjell en Norvège, en mars 2014. Il devient le premier Canadien de l'histoire à être sacré champion du monde de Super G.

Ça promet en vue de l'épreuve reine de ces championnats, la descente, samedi à Saint-Moritz.