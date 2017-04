Frappes américaines: grogne bipartisane envers Trump au Congrès

On en parle en ondes : Retour sur les frappes américaines en Syrie. (9:18) Publié le vendredi 07 avril 2017 dans Le Québec maintenant Avec Bernard Drainville

WASHINGTON - Les frappes américaines en Syrie ont suscité une levée de boucliers de la part d'une coalition éclectique de républicains libertariens, de démocrates et de conservateurs d'extrême droite qui insistent sur l'autorité du Congrès en matière d'actes de guerre.

Le président Donald Trump avait pourtant fait campagne en prônant une politique étrangère qui ferait passer «les États-Unis d'abord», prévenant les électeurs que son adversaire, Hillary Clinton, enverrait des soldats risquer leur vie à l'étranger.



En 2013, il s'était montré très critique envers la gestion de la crise en Syrie par Barack Obama, qu'il avait exhorté à obtenir le feu vert du Congrès avant toute intervention militaire.



Lors d'un rassemblement en Caroline du Nord, en décembre dernier, le président nouvellement élu s'était engagé à ce que les États-Unis «cessent de se précipiter pour renverser des régimes étrangers dont nous ne connaissons rien, auprès desquels nous ne devrions pas nous impliquer».



Or, jeudi soir, Donald Trump a avancé que les tirs de missiles contre la base aérienne de Shayrat étaient dans l'«intérêt vital de la sécurité nationale» à la suite de l'attaque chimique qu'aurait perpétrée le régime de Bachar el-Assad contre ses propres citoyens.



Vendredi, sa volte-face a soulevé une grogne bipartisane.



Le sénateur du Kentucky a signalé que les élus n'avaient pu prendre connaissance des renseignements ayant motivé la décision du président qu'au lendemain des frappes.



«La Constitution édicte très clairement que la guerre doit émaner de la législature», a martelé Rand Paul.



Son homologue du Connecticut, Chris Murphy, a renchéri que Donald Trump s'était sans doute laissé guider par ses émotions à la vue des images de Syrie à la télévision.



Les leaders républicains, qui privilégient une politique étrangère de «faucon», ont pour leur part applaudi le commandant en chef américain.



À Palm Beach, en Floride, le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, a rétorqué que l'intervention était «très déterminante, justifiée et proportionnée».



Donald Trump risque de se heurter à une importante résistance du Congrès s'il souhaite y faire adopter une nouvelle mouture de la Loi sur les pouvoirs de guerre.



Deux ans plus tôt, Barack Obama avait tenté d'obtenir l'assentiment du Congrès pour entrer en guerre contre Daech (le groupe armé État islamique), sans succès.