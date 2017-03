Froid arctique au Québec

(98,5 FM) - Non, l'hiver n'est pas terminé au Québec. D'ailleurs, une vague de froid affectera balaie la province durant toute la fin de semaine.

Des avertissements de froid extrême ont même été émis par Environnement Canada dans pratiquement toutes les régions, dont Montréal, les Laurentides, l’Abitibi, Charlevoix et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Depuis la matinée, la température est d’environ -18°C dans la métropole québécoise. Il a même fait -20°C durant la nuit. En plus, le refroidissement éolien de -30°C procure une sensation de froid polaire. Environnement Canada prévoit de faibles averses de neige en après-midi et -15°C.

Le record de la température la plus basse un 11 mars remonte à 1984. Le mercure avait atteint -22,7°C.

«On est très proche d’un record dans certains endroits de la province, mais on reste au-dessous d’un ou deux degrés», a indiqué sur nos ondes le météorologue Denis Thibodeau.

Le système qui provoque ce temps froid stagnera sur le Québec pour quelques jours. «Il stage en fait sur les Prairies et s’étend jusqu’à nous. Il arrive de l’Arctique. Aujourd’hui, ce sera le moment le plus froid. Dès demain, on va gagner plusieurs degrés (environ -10°C à Montréal). Vers le milieu de la semaine, on sera très près des moyennes de saison.»

Environnement Canada prévoit un maximum de -6°C lundi et de -5°C mardi.