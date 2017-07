Fusillade dans un hôpital du Bronx: le médecin canadien blessé se porte mieux

ST. CATHARINES, Ontario - Le père du médecin canadien blessé dans la fusillade qui a eu lieu au Lebanon Hospital, l'un des grands hôpitaux du Bronx, à New York, la semaine dernière, a affirmé que son fils se porte bien après avoir subi deux opérations.

Justin Timperio, âgé de 29 ans, de St.Catharines, en Ontario, est l'une des six personnes blessées par l'ancien employé de l'hôpital qui a ouvert le feu, tuant une médecin, vendredi.

Son père, Luciano Timperio, a dit que l'assaillant a tiré sur son fils «entre six et neuf fois», ce qui a endommagé son foie et d'autres organes internes.

Dans une entrevue avec La Presse canadienne, le père a affirmé que la route sera longue vers un rétablissement complet, mais que les deux opérations menées s'étaient «très bien passées».

M. Timperio a indiqué que son fils était encore lourdement sous l'effet de médicaments et n'était pas en mesure de parler.

Justin Timperio est diplômé de l'Université Brock à St Catharines et de l'Université américaine des Caraïbes.

Son père a fait savoir qu'il a commencé à travailler au Lebanon Hospital il y a environ trois ans, dans le cadre de la partie clinique de ses études en médecine.

Il a ensuite été admis au programme de résidence en médecine de famille de l'établissement, où il a travaillé durant la dernière année.