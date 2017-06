Gabriel Nadeau-Dubois promet de continuer de déranger

Gabriel Nadeau-Dubois

MONTRÉAL - Plus de cinq ans après la crise étudiante, Gabriel Nadeau-Dubois retournera demain dans la capitale nationale, mais cette fois-ci pour être assermenté comme nouveau député de Québec solidaire à l'Assemblée nationale.

Au salon bleu, le politicien de 27 ans ne compte pas rester tranquille.

Il croit être capable de rejoindre plus de gens comme porte-parole de Québec solidaire et député. Il a expliqué qu'il ne sera plus dans une logique de confrontation, comme lors du conflit étudiant il y a cinq ans.

Nadeau-Dubois promet de continuer de déranger comme député.