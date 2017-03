Garderie poursuivie pour des séquelles permanentes subies par un enfant

(98,5 FM) - Les parents d'une fillette de 4 ans poursuivent une garderie en milieu familial de LaSalle et ses deux propriétaires pour 3,5 millions de dollars. En mars 2014, la mère de l'enfant qui fréquentait la garderie depuis près d'un an reçoit un appel du service de garde qui l'informe que sa fillette de 19 mois est malade, qu'elle vomit et qu'elle a de la difficulté à respirer. Paniquée, la mère leur demande de contacter le 911, ce que les éducateurs refusent. Elle fait donc elle-même appelle aux services d'urgence et se rend à la garderie. Transportée au centre hospitalier dans un état critique, les médecins expliquent à la mère que les lésions au cerveau de l'enfant sont trop sévères, qu'il s'agit du syndrome du bébé secoué. La fillette a survécu, mais elle a de terribles séquelles permanentes, comme le raconte l'avocat des parents, Jonathan Gottlieb.... Les personnes poursuivies dans ce dossier, sont Dimandja Kakesse et Gorette Masembua, de la garderie les petits anges de LaSalle. Avec les informations de Monic Néron Pour joindre notre journaliste en toute confidentialité Monic.neron@985fm.ca | Bur. 514-787-7809

