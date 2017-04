Gare aux aliments importés!

(98,5 FM) - Selon des données obtenues par La Presse, 20% des aliments importés et inspecté en 2015-2016 par l'Agence canadienne d'inspection des aliments ont fait l'objet d'une erreur d'étiquetage ou de contenu, ou carrément d'une fraude alimentaire.

La viande, les produits laitiers et les végétaux sont le plus souvent concernés.

On souligne entre autres que 35 % de l'origan analysé n'est pas conforme et que 7 % des pots de miel sont souvent dilués avec du sucre et d'autres produits.

«Quand on parle de fraude alimentaire au Canada, c'est de la mauvaise représentation qui est la plus fréquente. Par exemple, de vendre du bio alors que c'en n'est pas. De vendre un produit local quand c'en n'est pas. Et on en retrouve de ces cas-là de plus en plus», a expliqué Sylvain Charlebois, doyen et professeur titulaire à la faculté de management et d'agriculture de l'Université de Dalhousie, à Halifax.

Sans vouloir nier le caractère dangereux de ces fraudes alimentaires, le doyen universitaire indique que cette situation n'est pas nouvelle.

«Ça existait il y a 2000 ans. Dans le temps des Romains, il y avait des cas repérés de fraudes alimentaires. Si vous voulez être méfiants, tout ce qui est liquide, épices, poudre peut être facilement altéré. Donc il faut faire attention aux huiles, vinaigres, vins, farines, thés.»

Quant aux autres aliments, le spécialiste fait les recommandations suivantes:

«Si la tête n'est pas sur le poisson, méfiez-vous. Il y a beaucoup de fraudes dans le domaine des fruits de mer. Viandes transformées, saucisses, pâtés. De plus en plus, on voit du veau être remplacé par du boeuf.»