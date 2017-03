Grabuge à la manifestation contre la brutalité policière à Montréal

Un reportage de Denis Couture.

(98,5 fm) - Des pièces pyrotechniques et d'autres projectiles ont été lancés en direction des policiers et de leurs chevaux lors de la manifestation contre la brutalité policière, mercredi soir, dans les rues du centre-ville de Montréal, a indiqué la police.

Peu de temps après, des manifestants ont fracassé la vitrine d'un commerce, ont brisé les vitres d'une voiture de police et ont également fait des graffitis. Les policiers ont alors ordonné aux participants de la manifestation organisée tous les 15 mars depuis 1997 de se disperser.

Les abondantes quantités de neige dans les rues n'ont pas empêché quelques centaines de personnes de participer à la traditionnelle manifestation du Collectif opposé à la Brutalité policière.

Vers 20h30, les policiers ont ordonné aux manifestants de se disperser.

Les participants étaient rendus devant le quartier général du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), au coin des rues Sainte-Catherine et Saint-Urbain.

La marche s'est mise en branle à 19h au coin des rues Ontario et Valois dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve et une heure plus tard les manifestants convergeaient vers le quartier général du SPVM.

Les effectifs policiers étaient très imposants pour encadrer la 21e marche annuelle et comme d'habitude, les manifestants n'avaient pas remis leur itinéraire aux autorités.

Vers 20h45, une opération de dispersion a été effectuée par les policiers.

Les manifestants ont commencé à se disperser en petits groupes à 21h et ils ont finalement quitté les lieux. Aucune arrestation n'a été effectuée et personne n'a été blessé.

Le SPVM a écrit sur son compte Twitter que des vitrines avaient été fracassées et que des projectiles avaient été lancés vers les policiers.

Le Collectif opposé à la brutalité policière, qui est l'instigateur de la manifestation, cherche à dénoncer certains aspects du travail policier. L'organisation s'en prend à ce qu'elle qualifie de nettoyage social, de profilage social, racial et politique, de militarisation, de dérive sécuritaire et d'impunité.

L'événement a souvent dégénéré dans le passé, des altercations et de la casse étant rapportés.

(Avec la collaboration de La Presse canadienne)