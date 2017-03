Hausses de salaire chez Bombardier: «Une gifle aux Québécois»

(98,5 FM) - Les salaires à la haute direction de Bombardier ont augmenté de près de 50 % en 2016, année marquée par près de 10 000 licenciements.

La rémunération globale des cinq plus hauts dirigeants et du président du conseil d'administration a totalisé près de 43 millions de dollars en une année marquée par le licenciement de milliers d'employés.

À Québec, les partis d'opposition sont scandalisés.

«Sept millions de dollars canadiens pour quelqu'un qui est au conseil d'administration, là, ça n'a pas de bon sens. Maintenant, 13 millions de dollars canadiens pour M. Bellemare, c'est exagéré, très exagéré, a dit le chef de la CAQ, François Legault en conférence de presse. Écoutez, ce sont ces dirigeants-là, Pierre Beaudoin et M. Bellemare, qui ont amené Bombardier presqu'au bord de la faillite.»

Selon lui, Investissement Québec doit avoir un mot à dire sur la rémunération, tout comme la Caisse de dépôt, qui a investi 2 milliards $ dans Bombardier, a rappelé M. Legault.

«C'est une gifle aux Québécois. Il y a un genre d'indécence organisée à la tête des grandes entreprises, où on se vote des augmentations de salaire alors qu'on a détruit le gagne-pain de milliers de Québécois. (...) J'espère qu'un actionnaire important de Bombardier, c'est-à-dire le gouvernement du Québec, va demander le retrait de ces augmentations», a pour sa part indiqué Jean-François Lisée, chef du Parti québécois.

Le député Amir Khadir, de Québec solidaire, a qualifié le traitement de la direction de Bombardier d'«absolument scandaleux». Il se désole que personne au gouvernement ne puisse bloquer cette hausse, parce qu'il a investi dans la CSeries et non dans la société-mère.

«Ça témoigne à quel point cette entreprise méprise les Québécois, a-t-il dit. (...) Bombardier est en train de s'essuyer les pieds sur le pouvoir public, sur le premier ministre du Québec et sur le peuple du Québec.»

Québec ferme les yeux

Le premier ministre Philippe Couillard a dit comprendre que ces hausses de salaire peuvent être mal perçues, mais il refuse de blâmer l'entreprise.

En conférence de presse jeudi matin, le PM a affirmé que «fondamentalement, c'est une question qui regarde l'entreprise et ses actionnaires».

La ministre de l'Économie, Dominique Anglade, a été plus explicite, mais sans toutefois s'engager à sévir, par l'entremise du bras financier du gouvernement, Investissement Québec, qui a investi 1,3 milliard $ dans l'avion de la CSeries.

«Si j'étais Bombardier, je réfléchirais au message que j'envoie à la population aujourd'hui, a-t-elle dit à la période de questions à l'Assemblée nationale. Je peux comprendre que les gens soient mécontents et choqués.»

Manque de jugement?

Le directeur général de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques, Michel Nadeau, parle de manque de jugement et rappelle que sans l'aide de fonds publics québécois et canadiens, la situation de Bombardier serait plus que précaire aujourd'hui.

Sur les ondes du 98,5 FM, il a dit souhaiter l'intervention de Québec.

«M. Couillard devrait prendre le téléphone ce matin et annuler ces augmentations de salaire là», a-t-il indiqué au micro de Paul Arcand.

À lui seul, le salaire du président et chef de la direction, Alain Bellemare, a été de 13 millions de dollars en 2016, ce qui est exagéré pour une entreprise qui a été sauvée par l'État québécois, selon le chef caquiste François Legault.

(Avec La PC)