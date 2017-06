Injection supervisée: «ils sortent tous fuckés, pis à moitié habillés»

(Cogeco Nouvelles) - Trois services d'injection supervisée qui ont pignon sur rue à Montréal ont été inaugurés lundi.

La ministre Lucie Charlebois, le secrétaire parlementaire de la ministre fédérale de la Santé, Joël Lightbound, et le maire de Montréal, Denis Coderre, étaient sur place pour souligner officiellement cette ouverture. Les trois centres avaient déjà ouvert leurs portes à leur clientèle la semaine dernière.

Les services sont offerts par trois organismes montréalais existants: Dopamine, dans Hochelaga-Maisonneuve, et CACTUS-Montréal, dans le Quartier latin, qui disposent d'un local fixe, et L'Anonyme, pour l'unité mobile, qui serait unique en son genre en Amérique du Nord.

Les intervenants estiment qu'environ 4000 personnes s'injectent des drogues intraveineuses à Montréal.

Les trois services d'injection supervisée ont été approuvés par Santé Canada le mois dernier.

Des citoyens en colère

Des citoyens en colère souhaitaient également faire entendre leurs voix.

«Ils nous disent tous que ce sera supervisé, qu'il n'y aura pas de problème. Il n'y a même pas une maudite caméra. Toute l'action se passe dehors, elle ne se passe pas à l'intérieur. Quand ils entrent, ils vont se piquer à l'intérieur, mais quand ils sortent, tu penses-tu qu'ils sont à jeun? Non, ils sortent tous fuckés, pis à moitié habillés. Il y a des prostitués qui font des clients en avant, le monde se pique. Les seringues, on n'en avait pas sur la rue avant. Là, on en a plein», a dit Daniel Marangère qui habite tout près du local de Cactus, dans le quartier latin.