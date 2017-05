Inondations: ça se dégrade toujours

MONTRÉAL - Plusieurs municipalités au Québec et leurs résidants ont demandé l'aide de l'armée canadienne pour faire face aux inondations qui sévissent dans de nombreuses régions de la province.

Des militaires de l'armée canadienne viendront éventuellement en aide aux sinistrés, mais le moment de leur déploiement était encore inconnu samedi matin.



Le premier ministre Philippe Couillard se rendra, samedi, à Rigaud, en Montérégie, ainsi qu'à l'île Mercier, à l'ouest de Montréal pour constater l'ampleur de la situation.



Selon le directeur général de la sécurité civile, Éric Houde, le gouvernement du Québec a fait appel à l'armée, vendredi, voyant que les niveaux des eaux continueront à monter jusqu'à lundi en raison des précipitations abondantes de la fin de semaine.



Entre 60 et 100 millimètres de pluie devraient se déverser au cours du week-end dans plusieurs régions du Québec, aggravant ainsi la situation déjà précaire.



« Les citoyens sont fatigués psychologiquement et les autorités municipales sont à bout de souffle sur le plan des ressources », a déclaré M. Houde.



Le « centre de décision » de la sécurité civile, qui est normalement à Québec, a été déplacé à Montréal, a expliqué M. Houde où l'armée et les autorités provinciales sont à élaborer un plan de déploiement.



On ignorait encore le nombre de soldats qui seront déployés sur le terrain et quelles seront leurs tâches précises.



M. Houde note un besoin d'augmenter la hauteur des digues et de faire des sacs de sable.



Jusqu'à présent, plus de 130 municipalités ont réclamé l'aide de la province en raison de ces crues exceptionnelles et historiques.



Les régions les plus touchées sont la Mauricie, l'Outaouais, Montréal, la Montérégie, Lanaudière et les Laurentides. Au moins 1500 résidences sont inondées dans l'ensemble du Québec et vendredi soir, quelque 850 personnes avaient été évacuées.



Le niveau d'eau des rivières Gatineau, des Outaouais et du lac des Deux-Montagnes était stable samedi matin, tout comme celui des rivières des Mille-Îles et des Prairies.

Pont fermé



Dans l'ouest de Montréal, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) a demandé l'évacuation complète de l'île Mercier où le pont a d'ailleurs été fermé.



« On leur demande [aux résidants] de quitter en raison du fait qu'on ne peut plus intervenir en cas d'incendie, mais on ne sort personne de force », a indiqué le directeur du SIM, Bruno Lachance.



Par ailleurs, en raison du débit très élevé de la rivière Saint-Maurice, le niveau d'eau risque d'augmenter.



Dans l'est de la province, la fonte des neiges combinée à la pluie pourrait également devenir problématique.



Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, doit notamment rencontrer les médias à Gatineau.