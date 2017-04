Inondations en Colombie: plus de 200 morts

BOGOTA - De sinistres recherches pour les disparus ont repris à l'aube, dimanche, dans le sud de la Colombie, après les inondations et le déferlement d'eau et de coulées de boue dans une petite ville ayant fait au moins 207 morts et des centaines de déplacés.

Le manque d'eau potable et l'interruption de service en électricité avaient contraint les autorités à suspendre les recherches et les efforts de secours durant la nuit.



Le président colombien Juan Manuel Santos a affirmé dimanche qu'au moins 207 personnes étaient mortes, et que le bilan changeait « à tout moment ». Les autorités ont indiqué que 200 autres personnes, dont plusieurs enfants, étaient blessées, et qu'un nombre équivalent de personnes manquaient à l'appel.



Les gens creusaient dans les débris, dimanche, récupérant des biens et recherchant leurs proches disparus.



La catastrophe naturelle, déclenchée par de fortes pluies, est survenue vers minuit, vendredi, à Mocoa, une ville d'environ 40 000 habitants située près de la frontière avec l'Équateur. La localité est située entre deux montagnes et au centre de deux rivières.



L'eau boueuse et les débris ont rapidement envahi les rues, renversant des maisons, déracinant des arbres, emportant des voitures. Alors que la plupart des résidants sommeillaient, nombre d'entre eux n'ont pas eu le temps d'aller se réfugier sur le toit de leur maison ou de se mettre à l'abri.



Le président colombien, Juan Manuel Santos, s'est rendu sur place et a appelé l'armée et les autorités en gestion des catastrophes naturelles à allier leurs forces.



Un médecin qui travaille dans un hôpital local, Herman Granados, a lui aussi affirmé s'attendre à ce que le nombre de victimes continue de grimper.



« Sous la boue, je suis certain qu'ils sont beaucoup plus », a-t-il dit.



Des témoins ont relaté avoir senti des bâtiments trembler alors que les inondations commençaient. Bien qu'une alarme ait été déclenchée, celle-ci n'aurait pas été entendue partout dans la ville, selon des survivants.



Le président Juan Manuel Santos croit que les changements climatiques sont responsables de la catastrophe, soulignant que les précipitations tombées en une nuit équivalent à la moitié de ce que reçoit normalement Mocoa au mois de mars.