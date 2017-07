Inondations: encore de la confusion pour de nombreux sinistrés

Le reportage de Denis Couture

(98,5 FM) - Plusieurs centaines de personnes touchées par les inondations du printemps dernier ont assisté à une consultation lundi soir, à Pointe-Claire, mais les interrogations demeurent.

Les sinistrés ont déploré le peu d'aide reçue jusqu'à maintenant et la confusion dans les informations obtenues auprès des municipalités ou du gouvernement.

Incompréhension, impatience, confusion: les sinistrés en avaient gros sur le coeur plusieurs semaines après les inondations

« Dites pas deux semaines quand ça prend deux mois, a déclaré une sinistrée. Ça fait juste nous taper sur la tête encore plus. On a assez souffert. »

Des questions sur l'aide financière, la carte des zones inondées et les permis de rénovation étaient sur toutes les lèvres.

Le décret

Cette consultation - comme une quinzaine d'autres menées lundi dans d'autres régions - devait porter sur un projet de décret du gouvernement du Québec sur la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur le territoire de certaines municipalités affectées par les inondations d'avril et de mai.

Ce projet de décret, qui pourrait être adopté à l'automne, semble désormais retarder l'octroi de permis et l'aide aux sinistrés des récentes inondations.

Les municipalités attendraient cette adoption avant de délivrer des permis pour rebâtir à leurs résidants, puisque le décret pourrait changer les règles.

Caroline Pilon, du ministère des Affaires municipales, a assuré que le gouvernement du Québec n'avait pas donné une telle directive aux municipalités.



« Il n'y a rien qui va arriver avant l'automne. Et c'est l'hiver qui vient après l'automne, on fait quoi, nous. Je n'ai pas de chauffage dans la maison. Le sous-sol est tout ouvert », a déploré en entrevue en marge de l'assemblée Paul Symeonidis, sinistré à Pierrefonds, arborant un chandail comme d'autres sinistrés du secteur avec les inscriptions « négligence », « abandonnés » et « action ».



M. Symeonidis a dit croire que la rencontre de lundi soir avait été une perte de temps.

(Avec La Presse canadienne)