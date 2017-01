«J'essayais de voir en quoi j'étais une menace pour les É-U» Valérie Beaudoin, journaliste au 98,5 FM

(98,5 FM) - Plusieurs Canadiennes et Canadiens qui ont fait le voyage vers Washington pour participer à la grande marche des femmes, samedi après-midi, ont vécu une expérience pénible aux douanes américaines; plusieurs personnes ont même été refoulées et n'ont pas pu entrer aux États-Unis.

La journaliste de Cogeco Nouvelles, Valérie Beaudouin, dépêchée à Washington pour couvrir l’investiture du nouveau président vendredi et la marche des femmes samedi a elle aussi eu des problèmes au poste frontière.

«On m’a fait stationner le véhicule, a-t-elle dit à Matthieu Beaumont, dimanche matin à Week-end extra. On m’a questionné une dizaine de minutes dans le véhicule au poste-frontière à Lacolle, on m’a demandé de sortir et ç’a duré au moins 40 minutes à l’intérieur des locaux de la douane américaine.»

Valérie Beaudoin s’est fait demander s’il allait aux États-Unis en touriste, si elle était anti-Trump.

«J’ai dit que j’étais journaliste, a-t-elle ajouté. Ils m’ont demandé pourquoi je n’avais pas plus d’équipement. J’ai montré mon téléphone Cogeco Nouvelles, mon système pour faire des reportages. Comme je suis aussi étudiante, on ne comprenait pas pourquoi je ratais l’université pour me rendre aux État-Unis.»

La journaliste a eu l’impression qu’on vérifiait très sérieusement l’identité des gens.

«On ne comprenait pas pourquoi des Québécois voulaient se rendre là-bas, a-t-elle noté. Je pense qu’on avait peur que ce soient des manifestants cachés. J’essayais de voir en quoi j’étais une menace pour les États-Unis. J’ai même cru que ne me laisserais pas entrer. C’était assez stressant comme moment»

Le montréalais Sacha Dyck, quant à lui, s’est fait refuser le droit de fouler le territoire américain.

Il a témoigné lui aussi de son expérience à Week-end extra.

«Ç’a pris deux heures, a-t-il raconté. Ils nous ont laissé poireauté là pendant deux heures, ils ont pris nos empruntes, ils nous ont demandé de débloquer nos téléphones, ils ont pris nos téléphones, ils ont pris nos photos et après deux heures, ils ont dit : Non! Vous retournez chez vous.»

C’est lorsque le groupe a déclaré qu’il s‘en allait participer à la marche des femmes au National Mall à Washington, que les douaniers leur ont demandé de se stationner sur le côté et de descendre du véhicule pour être questionné.

Le groupe de Sacha Dyck était composé de huit personnes, six Canadiens et deux Français, répartis dans deux véhicules.

«Les deux Français se sont fait dire que lorsqu’ils reviendront aux États-Unis, ça va leur prendre un visa,» a ajouté Sacha Dyck.

Les agents des douanes ne leur ont pas donné d’explications quant au refus de passage, mais ils les ont prévenus que s’ils réussissaient à entrer sur le territoire américain, ils pourraient être arrêtés.