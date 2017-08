(98,5 FM) - La Québécoise Valérie Lacasse, qui est en vacances à Barcelone, a été témoin du chaos qui a régné dans les rues avoisinantes de La Rambla quelques minutes après l'attentat terroriste.

Elle revenait d'une journée tranquille à la plage de Barcelone quand, arrivée à la hauteur de La Rambla, un policier lui a dit qu'elle ne pourrait pas emprunter le même chemin qu'à l'habitude pour se rendre a son hôtel.

«En me promenant dans les rues, j'ai vu qu'il y avait de la police partout. Les hélicoptères, des policiers en civil qui étaient armés. Les commerces fermaient. Les terrasses aussi. Les gens commençaient à paniquer.

«Tout le monde s’est mis à courir et arrivait vers moi et à contresens. Je me suis réfugiée dans l'appartement d’un inconnu avec plein de monde. On était dans la cage d’escalier. Tout le monde essayait de comprendre ce qui se passait. Il y avait la barrière de la langue alors ce n'était pas facile. Des gens pleuraient. Tout le monde était sous le choc.»

Après plusieurs minutes, elle a finalement pu rentrer saine et sauve à son hôtel situé dans le populaire quartier El Raval.

Il est déjà prévu que Mme Lacasse quitte Barcelone dans quelques heures, mais elle reconnaît qu'elle aurait prolongé son séjour malgré les événements.

«Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent trop souvent, mais ça ne m’aurait pas empêché de poursuivre mon voyage», a-t-elle fait savoir au 98,5 FM.